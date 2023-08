El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia che il governo porta avanti grazie a uno stato di emergenza che il parlamento rinnova mensilmente da marzo del 2022. Un dispositivo che ha permesso una corposa serie di modifiche all'ordinamento: le autorità hanno maggiori strumenti per inviare polizia ed esercito nelle zone "calde", limitare i diritti di associazione e riunione, nonché intervenire nelle comunicazioni telefoniche, per posta elettronica o posta ordinaria senza l'autorizzazione della giustizia. Viene inoltre limitato il diritto degli imputati a conoscere le ragioni degli arresti e dell'obbligo alla presenza di un avvocato, consentendo ad inquirenti e agenti di prolungare il periodo di arresto amministrativo oltre le 72 ore previste per legge. Una volta in carcere, poi, i detenuti possono essere sottoposti ad altre misure: limitazioni al tempo di libera uscita, al cibo, a un giaciglio congruo per la notte e alle comunicazioni con l'esterno. (segue) (Mec)