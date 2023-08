El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine ottobre 2022, il Parlamento ha approvato la riforma alla legge sulla criminalità organizzata, che garantisce riti processuali abbreviati agli inquisiti, nel caso confessino i loro reati e quelli dei loro eventuali complici. A questi viene anche garantita la possibilità di uno sconto di pena: fino a un quarto della sanzione minima, se così vuole il procuratore, o la pena integrale ma in penitenziari adeguati al reinserimento. C'è poi quella che obbliga le compagnie telefoniche a consegnare entro e non oltre 180 giorni le trascrizioni richieste dalla procura, così come dotarsi della tecnologia necessaria per poter rintracciare gli autori. Da ultimo, il parlamento ha approvato una legge che consente alla consente alla Procura generale della Repubblica (Fgr) di “raggruppare i detenuti che appartengono alla stessa struttura criminale”, celebrando processi collettivi. Il decreto stabilisce un tempo massimo di 24 mesi per consentire alla procura di “raggruppare” i detenuti prima di processarli. Approvato anche un aumento della pena detentiva per i presunti capibanda da 45 a 60 anni di carcere. (segue) (Mec)