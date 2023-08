El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E sono proprio gli arresti e le traduzioni in carcere degli imputati a costituire un elemento chiave della comunicazione pubblica del governo. Numerosi i video in cui i presunti membri delle bande criminali (a partire dalla nota "Mara Salvatrucha") vengono ritratti ammanettati, vestiti di sole mutande bianche, capelli rasati a zero e tatuaggi in vista, dietro le sbarre. A fine gennaio è stato inaugurato il "Centro di confino del terrorismo" (Cecot), un mega carcere con imponenti misure di sicurezza, che sarà occupato praticamente per intero da una parte di coloro che sono stati arrestati durante lo stato di emergenza. Il carcere, in grado di ospitare 40 mila prigionieri, è stato definito dal governo il più grande dell’America latina ed è stato costruito per accogliere i membri delle bande armate, le cosiddette “pandillas”. Il penitenziario è stato costruito "in uno spazio totalmente isolato", spiegava il presidente in un video che ne illustrava le caratteristiche. "Sono stati acquisiti 165 ettari di terreno, di cui circa 23 sono stati edificati. È il carcere più grande di tutta l'America", ha detto il ministro della Giustizia, Gustavo Villatoro. (segue) (Mec)