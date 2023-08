El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del passaggio più spinto di una strategia di contrasto alla criminalità che l'esecutivo porta avanti con determinazione. Il Piano di controllo territoriale, lanciato nel 2019, è presentato da Bukele come lo strumento grazie al quale ha "disarticolato" la criminalità ottenendo un drastico calo negli indici di violenza, motivo di "felicità" della popolazione. Il Piano, non descritto in un documento unitario, ha preso le mosse dalla fase del "Recupero dei territori", con interventi di bonifica urbanistica e sociale in 22 municipi definiti a più alto tasso di criminalità. Con la seconda fase, "opportunità", sono state messe in campo risorse economiche per "recuperare il tessuto sociale" nelle zone vulnerabili del Paese. La terza fase, quella della "modernizzazione", ha portato a rinnovare l'equipaggiamento della Polizia Nazionale e delle Forze Armate, motivo di un serrato confronto parlamentare. La quarta fase ha come obiettivo il raddoppio del numero degli effettivi dell'esercito, fino alla quota di 40mila: "un soldato per ciascun bandito del Paese", è stato lo slogan. Un obiettivo, quest'ultimo, che non potrà essere raggiunto in meno di cinque anni, ha detto Bukele. (segue) (Mec)