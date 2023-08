El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte misure che, come detto, sollevato critiche da parte di organismi a difesa dei diritti umani. Lo scorso aprile la Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha chiesto al governo di El Salvador di ristabilire i diritti e le garanzie sospesi da un anno, a seguito della proclamazione dello stato di emergenza per combattere le gang criminali. Sebbene il Paese abbia ottenuto una riduzione senza precedenti della criminalità, recita un comunicato dell’organismo regionale, la sospensione dei diritti e delle garanzie, soprattutto se applicata a tempo indeterminato, costituisce un meccanismo inadeguato per far fronte alla criminalità comune. La Convenzione americana, prosegue, autorizza la sospensione di diritti e libertà in modo eccezionale "nella media e per il tempo strettamente limitato alle esigenze della situazione". (segue) (Mec)