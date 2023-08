El Salvador: Bukele, luglio il mese più sicuro nella storia del Paese (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allarme è in questo senso per le circa 90 persone morte sotto la custodia dello Stato, e le informazioni "limitate" che trapelano all'esterno su questi casi. "Il diritto alla vita, l'assoluta proibizione dalla tortura, i principi del giusto processi, compresa la presunzione di innocenza, e le relative salvaguardie giuridiche devono essere garantite in ogni momento, compreso durante lo stato di emergenza". Hurtado ha ricordato al governo di Bukele "il dovere di proteggere le vite degli individui privati della libertà", e permettere all'organizzazione nazionale dei Diritti umani di poter esaminare in modo "indipendente" le quasi ottomila denunce ricevute. "L'esperienza internazionale dimostra che difendere un modello penitenziario basato sostanzialmente sulla repressione riduce le possibilità dei prigionieri di rientrare nella società", ha avvertito la portavoce. (Mec)