Cina: maltempo, 9 morti e 6 dispersi nella provincia di Hebei

- Nove persone sono morte e altre sei rimangono disperse nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, a seguito delle intense precipitazioni innescate dal tifone Doksuri. Lo riporta l'emittente di Stato cinese in lingua inglese "Cgtn", precisando che nella provincia sono state evacuate in tutto 847.400 persone. A Pechino, il tifone Doksuri ha innescato nella capitale cinese le precipitazioni più consistenti in oltre 70 anni, provocando undici morti e 27 dispersi. Stamani, il quartier generale di Pechino per il controllo delle inondazioni e i soccorsi contro la siccità ha dichiarato che il bilancio comprende quattro morti nel distretto di Mentougou, quattro a Changping, due a Fangshan e uno nel distretto di Haidian. Un funzionario pubblico è poi morto durante una missione di valutazione dei danni causati dalla tempesta. Sinora sono state evacuate nella capitale 127 mila persone, mentre l'esercito continua a inviare militari per soccorrere le persone intrappolate sui treni e nelle scuole. Nella notte, le comunicazioni sono saltate in cinque comuni di Mentougou, così come la corrente elettrica. Diverse strade risultano allagate anche nel vicino distretto di Fangshan, dove diverse auto sono state travolte dalle acque. Nel distretto di Fengtai, nel sud-ovest di Pechino, è crollato un ponte, mentre nel distretto occidentale di Shijingshan il terreno ha ceduto vicino a un centro commerciale aperto a giugno. Il tifone Doksuri ha colpito il 27 luglio la provincia costiera sud-orientale del Fujian, dirigendosi verso nord e interessando aree dalla Cina raramente così colpite dalle tempeste tropicali in passato. (Cip)