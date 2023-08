Pnrr: Piloni (Pd), Regione tace su tagli del governo ai progetti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che ricadute avrà in Lombardia "il taglio di 16 miliardi di progetti Pnrr ? Perché Fontana e i suoi assessori non dicono nulla di fronte a questa prova di incapacità del governo Meloni?". Lo chiede il consigliere regionale del PD Matteo Piloni, firmatario di una interrogazione al presidente Fontana con cui chiede conto dello stralcio di progetti finanziati dai fondi del Pnrr per un valore di 16 miliardi di euro, di cui una parte ancora non nota anche in Lombardia. "La Regione Lombardia, lo dice la Corte dei Conti, è in grave ritardo sui progetti Pnrr – continua Piloni - ma qui il problema è ancora più grave, perché il Governo ha tolto dal tavolo opere che dovevano servire a trasformare il Paese, a renderlo più sicuro, a contrastare gli effetti della crisi climatica. Quali sono esattamente e che fine fanno questi progetti nella nostra Regione? Attendiamo risposte". (Com)