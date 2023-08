Pnrr: Lupi, da Noi moderati sì convinto a risoluzione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Noi moderati "voterà convintamente a favore della risoluzione presentata dalla maggioranza e chiede convintamente al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al governo, e a Lei, ministro Fitto, di andare avanti in questo modo". Lo ha affermato il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sulle risoluzioni sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)