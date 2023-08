Lazio: il Por Fesr è il primo in Italia ad aver completato le operazione di chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’invio della domanda di pagamento alla Commissione europea, effettuato ieri, il Programma operativo Regionale Fesr Lazio 2014-2020 può considerarsi concluso. Grazie alla rendicontazione delle ultime spese connesse alla realizzazione dei progetti finanziati dal Programma, è stato infatti esaurito (e superato di circa il 12 per cento) il plafond di risorse messe a disposizione dall’Unione Europea a inizio programmazione. Un risultato straordinario: con quasi un anno di anticipo l’Autorità di gestione del Programma invia alla Commissione europea tutte le spese sostenute. Quello della Regione Lazio, è il primo Programma operativo Fesr in Italia ad aver completato le operazioni di chiusura. Lo comunica, in una nota, la Regione Lazio. (Com)