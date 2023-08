Cultura: il 2 settembre al via le celebrazioni per i 160 anni dalla nascita di Gabriele D'Annunzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del Festival dannunziano si preannuncia ricco come non mai, con seminari, presentazioni, degustazioni e grandi concerti. Tra gli artisti Francesco Renga, Nek, Mara Sattei, Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni, Simone Cristicchi, Carl Brave e i Boomdabash. Il claim "Vivi-Odi-Balla" è un invito all'attivazione dei sensi che rimanda alle peculiarità del festival. Si andranno a vivere i luoghi della città natale di d'Annunzio: il mare, con la "Regata dannunziana", i trabocchi del molo nord con il "Tramezzino letterario", la casa natale di corso Manthoné e i musei cittadini, con le aperture serali e i momenti culturali che li animeranno durante l'intera manifestazione. Si potrà ascoltare l'eco della letteratura e della poesia dannunziana, con studiosi di fama internazionale, scrittori e volti noti del mondo della letteratura, del cinema e del teatro. Si potrà infine ballare, sulle melodie dei grandi artisti che si esibiranno nei concerti che ogni sera, dal 2 al 10 settembre si svolgeranno in vari luoghi di Pescara. (Com)