Pnrr: Marattin (Azione-Iv), non è materia di lotta politica

- "Noi ci siamo per discutere nel merito, signor ministro, perché il Pnrr non è materia di lotta politica, ma è l’ultima chance che questo Paese ha di mettere mano ai nodi che da decenni ne frenano la produttività, lo sviluppo, la competitività e la crescita". Lo ha detto il deputato di Azione-Italia viva, Luigi Marattin, nell’Aula della Camera, nel corso del dibattito sulle comunicazioni del governo, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (Rin)