Niger: ministero Esteri francese, evacuazione nostri connazionali inizierà oggi

La Francia ha deciso di evacuare da oggi i propri connazionali dal Niger, "vista la situazione in corso a Niamey". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri in un comunicato stampa. Il Quai d'Orsay giustifica questa decisione con "le violenze avvenute contro la nostra ambasciata l'altro ieri e la chiusura dello spazio aereo che lascia i nostri connazionali senza la possibilità di lasciare il Paese con i propri mezzi". "Questa evacuazione inizierà oggi", ha detto, aggiungendo che la Francia potrebbe evacuare anche "i cittadini europei che desiderano lasciare il Paese". Attualmente in Niger ci sono circa 600 francesi, una cifra che non tiene conto di quelli in vacanza e che attualmente si trovano fuori dal Paese africano. In precedenza, l'ambasciata francese a Nyamei aveva annunciato che le procedure di evacuazione sarebbero iniziate "molto presto".