Lavoro: Iniziativa comune, donne fondamentali per crescita economica ma Italia indietro

- L'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro "è un ingrediente essenziale per garantire la crescita economica. Uno dei più grandi freni alla crescita economica del Belpaese è la mancata partecipazione delle donne al lavoro. Basta pensare che dipendono principalmente dal reddito delle donne, nell'ambito della coppia, sono meno del 10 per cento del totale: questa differenza espone le donne a un maggior rischio di dover lasciare la propria carriera per prendersi cura della famiglia". Lo dichiara in una nota l'associazione Iniziativa Comune, con una rinnovata veste in acronimo Euromò (Uomini liberi per l'Italia e l'Europa) condotta dal gruppo di cooperazione e proposte guidato da Carmela Tiso e dal portavoce Attilio Arbia. (segue) (Com)