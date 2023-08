Lavoro: Iniziativa comune, donne fondamentali per crescita economica ma Italia indietro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da una ricostruzione recente - prosegue l'associazione -, all'inizio degli anni cinquanta solo il 33 per cento delle donne statunitensi lavoravano. Venti anni dopo erano il 43 per cento e nel 2000 erano il 60 per cento. In Europa il tasso di partecipazione femminile al lavoro è al 53 per cento in Francia, il 56 per cento in Germania, il 64 per cento in Norvegia. L'Italia è ferma al 41 per cento. L'Istat ha recentemente pubblicato nel suo rapporto annuale dati che dimostrano l'importanza del reddito delle donne nel bilancio familiare. L'Italia è il paese europeo in cui il reddito dell'uomo, all'interno della famiglia, è più rilevante. Il motivo del divario è chiaro: le donne in media, guadagnano meno degli uomini sia perché sono discriminate in forma diretta sia perché tendono ad essere collocate in mansioni e settori che pagano meno".