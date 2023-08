Lavoro: Iniziativa comune, donne fondamentali per crescita economica ma Italia indietro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo di un figlio peggiora la condizione reddituale delle donne - prosegue Iniziativa comune - perché saranno quelle che lasceranno il lavoro per prendersi cura dei figli. Le donne devono essere un fattore fondamentale della produzione: rappresentano metà della forza lavoro potenziale sul Pianeta. Più persone lavorano significa, più produzione e dunque più Pil. Secondo le ricerca fatta dall'European institute for gender equality, un più rapido aumento dell'occupazione femminile farebbe crescere il Pil pro-capite europeo di 3 punti percentuali in più rispetto allo scenario attuale entro il 2050. Di conseguenza, le donne che restano a lavoro dovranno circondarsi di persone diverse per provvedere alla cura dei bambini e della casa, creando altro lavoro. Riteniamo indispensabile aumentare il finanziamento di questi servizi, ad esempio incrementando le risorse stanziate dal Pnrr per gli asili nido e strutture simili". (Com)