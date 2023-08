Pnrr: Filini (Fd'I), Fitto smonta le fake news della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua relazione alla Camera dei Deputati il ministro Fitto "ha demolito in maniera analitica tutte le fake news che la sinistra ha raccontato in questi mesi". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini. "La campagna di disinformazione della sinistra anti-italiana si è schiantata oggi contro la solidità dei dati e delle argomentazioni resi al Parlamento dal ministro Fitto, che ha dimostrato come il governo stia lavorando incessantemente per correggere tutte le distorsioni del Piano varate dai governi precedenti e stia raggiungendo con puntualità tutti gli obbiettivi", aggiunge. "Siamo orgogliosi del lavoro fatto fin qui, e siamo convinti che grazie alla competenza e alla determinazione del presidente Meloni e del ministro Fitto l'Italia porterà a casa tutto il Pnrr senza intoppi, la sinistra se ne faccia una ragione", conclude.(Com)