Pnrr: risoluzione maggioranza, su revisione assicurare pieno coinvolgimento Camere

- "Trasmettere la proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo RePowerEu, alla commissione europea", "assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti locali e la continua partecipazione del partenariato economico e sociale nelle fasi successive alla trasmissione di detta proposta e alla sua approvazione da parte del Consiglio" ed "in linea con le raccomandazioni sul Pnrr italiane formulate nell'ambito della comunicazione del 24 maggio 2023 della commissione europea 'Semestre europeo 2023 - Pacchetto di primavera', a salvaguardare gli interventi esclusi dal Pnrr all'esito dell'aggiornamento del Piano, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente, anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027". Sono gli impegni indirizzati all'esecutivo, contenuti nella risoluzione presentata dalla maggioranza alla Camera, sulle comunicazioni del governo, in Aula, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).(Rin)