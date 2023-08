Pnrr: Ronzulli (FI), Fitto smentisce menzogne della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per mesi la sinistra ha messo in scena una narrazione volutamente falsa sul Pnrr e sul lavoro del governo. Oggi, con chiarezza, numeri alla mano, il ministro Fitto ha smontato una per una le menzogne delle opposizioni, più interessate a far fallire gli stanziamenti destinati a sostenere il Paese, più che al bene dell'Italia. Hanno parlato di tagli per la costruzione e la messa in sicurezza degli asili, mentre è previsto uno stanziamento di ulteriori 900 milioni, per gli interventi necessari". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Hanno profetizzato - ha proseguito - il mancato pagamento della terza rata, ed il suo sblocco da parte dell'Europa ha dimostrato chi diceva la verità, il governo, e chi mentiva, la sinistra". Lo stesso vale per la quarta rata, "che sarà presto sbloccata e che arriverà a 16.5 miliardi, recuperando i 500 milioni di risorse non contenute nella terza. Il tutto, senza che verrà meno un solo euro previsto dai fondi del Pnrr destinati all'Italia - ha aggiunto -. Vengono presentati progetti seri e realizzabili, in un'ottica di responsabilità, per evitare che eventuali fallimenti ci obblighino a restituire i soldi in un solo anno. La volontà del governo è stata quella di risolvere ora i problemi, di superare quelle difficoltà ereditate dai precedenti governi, aggiornando il Pnrr alla modificata situazione socio-economica derivante dalla crisi energetica, per evitare di pagarne le conseguenze dopo. La differenza - ha evidenziato Ronzulli - fra governo e maggioranza e le opposizioni è sintetizzata interamente nell'intervento del ministro degli Affari europei. C'è chi in questi mesi ha lavorato e portato a casa risultati nell'interesse delle imprese, delle famiglie e dei cittadini italiani, mostrando visione e credibilità. C'è chi, invece, ha sperato che questo non accadesse, raccontando enormi bugie, mostrando malafede e miopia, cercando di colpire il governo e la sua autorevolezza all'estero, non capendo che a farne le spese sarebbero stati i cittadini. Noi siamo dalla parte giusta. Come hanno dimostrato gli elogi sul lavoro svolto ricevuti dalla Commissione europea e dalle istituzioni Ue", ha concluso. (Rin)