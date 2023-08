Migranti: Libia, riunione a Tripoli su condizioni umanitarie al confine con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita questa mattina per la prima volta a Tripoli la commissione designata per risolvere la questione dei migranti bloccati al confine tra Libia e Tunisia. Lo ha riferito il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia su Facebook, spiegando che la riunione è stata presieduta dal capo della direzione Affari esteri e cooperazione internazionale presso la presidenza del Consiglio dei ministri del Gun, Taher al Baour. La commissione è costituita da rappresentanti della Guardia di frontiera, dei ministeri dell’Interno e degli Esteri del Gun, dei reparti specializzati nel contrasto alle migrazioni irregolari e dai due direttori dell’Agenzia per le informazioni e la comunicazione presso la presidenza del Consiglio dei ministri del Gun. Durante l’incontro si è discusso delle precarie condizioni umanitarie dei migranti a ridosso del confine tra Libia e Tunisia e si è concordato di costituire una delegazione di alto livello per avviare un coordinamento con Tunisi per la gestione dei flussi migratori. Tra le varie soluzioni proposte, figura la fornitura di aiuti umanitari ai migranti all'interno del territorio tunisino in coordinamento con le autorità di Tunisi. (segue) (Lit)