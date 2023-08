Migranti: Libia, riunione a Tripoli su condizioni umanitarie al confine con Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, le unità della Guardia frontiera della Libia hanno trovato sei corpi non identificati di migranti di nazionalità subsahariana vicino al confine con la Tunisia. "Viste le alte temperature, le pattuglie hanno ritrovato sabato 29 luglio nell'area che si estende dal punto di sicurezza Dhahrat al Khas al punto Tawil Taher, sei corpi non identificati appartenenti a migranti irregolari di nazionalità subsahariana”, si legge in una nota del ministero dell’Interno del Gun. (segue) (Lit)