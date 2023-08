Ungheria-Usa: entra in vigore limitazione esenzione visto per cittadini ungheresi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno limitato l’esenzione dal visto ai cittadini ungheresi, in risposta ai problemi di sicurezza relativi ai passaporti rilasciati dal governo di Budapest dal 2011. Lo riferisce l’edizione europea del portale d’informazione “Politico”. I cittadini dei 40 Paesi compresi nel programma statunitense di esenzione dal visto possono viaggiare negli Usa per turismo o affari per un massimo di 90 giorni grazie al cosiddetto sistema elettronico per l'autorizzazione al viaggio (Esta). A partire da oggi, la validità dell’Esta per coloro che detengono passaporto ungherese viene ridotta da due anni a uno. L’Ungheria è l’unico dei 40 Paesi del programma statunitense a subire limitazioni. (segue) (Vap)