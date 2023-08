Ungheria-Usa: entra in vigore limitazione esenzione visto per cittadini ungheresi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo guidato dal premier Viktor Orban, dopo essersi insediato nel 2010, ha iniziato a concedere la cittadinanza del Paese alle persone di etnia ungherese residenti all’estero, come in Romania, Slovacchia e Ucraina. “Ci sono centinaia di migliaia di passaporti che sono stati rilasciati dal governo ungherese come parte del programma di naturalizzazione semplificato senza attuare rigorosi meccanismi di verifica”, ha dichiarato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Budapest, David Pressman. Nel 2017 gli Usa avevano reso provvisoria la presenza ungherese nel programma di esenzione dal visto, mentre nel 2020, a seguito delle preoccupazioni per la sicurezza legate ai passaporti, la misura non era stata resa valida per gli ungheresi nati fuori dal Paese. La nuova limitazione riguarda ora tutti i titolari di passaporto ungherese. (Vap)