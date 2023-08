Lombardia: Fontana, bene ritiro patente a chi abbandona animali in strada, gesto intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono d’accordo con il Ministro Salvini che ha proposto il ritiro della patente per chi abbandona gli animali in strada. È un gesto intollerabile. Denunciate alle Forze dell'Ordine gli episodi di abbandono di cui siete testimoni, fermiamo insieme questo fenomeno". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Attenzione, cura e rispetto per gli animali. Durante il periodo estivo - ricorda Fontana - il triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici purtroppo aumenta. Abbandonare un animale domestico o metterlo in pericolo è un reato penale". "E ricorda: se abbandoni il problema sei tu", conclude. (Com)