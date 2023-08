Pnrr: risoluzione Pd Camera, non apportare revisione ipotizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non apportare la revisione del Pnrr ipotizzata, evitando in particolare il definanziamento dei progetti pari a circa 16 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi di euro a danno di interventi degli Enti locali per la gestione del rischio alluvione, la riduzione del rischio idrogeologico, la valorizzazione del territorio, la rigenerazione urbana, e l’attuazione dei piani urbani integrati, al fine di garantire l’affidabilità del nostro Paese nel contesto internazionale, nonché la stabilità dei fondamentali economici e di finanza pubblica dello Stato e delle amministrazioni territoriali, assicurando la piena attuazione di tutti gli impegni già previsti dal Pnrr concordati con le istituzioni europee nei tempi e nei modi stabiliti". E' uno degli impegni, indirizzati all'esecutivo, contenuti nella risoluzione del Partito democratico alla Camera, sulle comunicazioni del governo, in Aula, con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il testo impegna, poi, l'esecutivo "a garantire, qualora dovesse essere effettivamente avanzata alla commissione europea una proposta di revisione del Pnrr del tenore ipotizzato, il pieno e completo rifinanziamento dei progetti cancellati legati alla riqualificazione urbanistica e in materia ambientale, ed in particolare di quelli riguardanti la lotta contro il rischio idrogeologico, la gestione del rischio di alluvione e la resilienza del territorio, che oggi risultano ingiustificatamente definanziati con conseguenze molto rischiose per il fragile territorio italiano, individuando le risorse e le coperture necessarie entro il 31 agosto e comunque non oltre il termine di conclusione del negoziato con la commissione", "ad assicurare, ad ogni modo, la piena e totale collaborazione con la commissione europea in ogni fase del dialogo relativo al Pnrr, attraverso uno scambio costruttivo, continuo e tempestivo ed un’informazione efficace e completa, anche al fine di evitare ulteriori gravi ritardi, oltre a quelli già causati in questi mesi, nella erogazione delle rate del Pnrr", "a garantire, in ogni circostanza, relazioni con il Parlamento improntate alla massima trasparenza, alla massima condivisione e alla chiarezza di proposte, fornendo un’informazione piena e tempestiva, mediante le relative schede progetto relative al Pnrr, sulle ragioni di eventuali cambiamenti e sugli effetti che questi determinerebbero sull’utilizzo delle risorse e sulla crescita complessiva del Paese, comunque rimanendo nel solco tracciato dal 'Next generation Eu' e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, evitando per il futuro quanto avvenuto finora in materia di confronto, dialogo e informazione sul Pnrr in questi mesi, che hanno visto una gravissima emarginazione del Parlamento violando il principio della leale cooperazione istituzionale, ma anche gli obblighi legislativi in capo al governo", "ad adoperarsi per il rispetto del termine ultimo del 31 agosto, stabilito per l’invio alla commissione delle proposte di revisione del Pnrr", "ad attivarsi per garantire il raggiungimento di tutti i traguardi e gli obiettivi necessari alla richiesta e all’ottenimento dell’erogazione della quarta rata e delle successive rate del Pnrr" e "a fornire ad ogni modo opportune e adeguate garanzie di stabilità finanziaria degli Enti locali in relazione alle modifiche che coinvolgono progetti già avviati o realizzati, in tutto o in parte, con particolare attenzione a quelli di pertinenza proprio delle amministrazioni locali, che comunque sono stati validati, ammessi al finanziamento e in alcuni casi sono già stati avviati". (segue) (Rin)