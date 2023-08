Pnrr: risoluzione Pd Camera, non apportare revisione ipotizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento impegna, inoltre, l'esecutivo "a garantire la realizzazione degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali al fine di superare le diseguaglianze di genere e generazionali così marcate nel nostro Paese e, in particolare, a rispettare la riserva d’impiego del 40 per cento delle risorse del Pnrr allocabili territorialmente per le regioni del Mezzogiorno, ai fini del superamento del divario territoriale e delle sperequazioni economico-sociali", "a garantire il rispetto del target di riduzione dell’evasione fiscale con la riduzione del 3 per cento del tax gap, rafforzando le misure di lotta all’evasione e confermando la serietà degli impegni assunti dal nostro Paese in merito", "a garantire in modo compiuto su tutto il territorio nazionale la completa realizzazione della sanità territoriale accompagnando il pieno perseguimento degli obiettivi di investimento previsti dal Pnrr con adeguate politiche di bilancio finalizzate a rendere possibili adeguate e conseguenti assunzioni di personale", "a trasmettere al Parlamento informazioni più dettagliate sulle misure e gli interventi contenuti nel capitolo dedicato al piano RePowerEu all’interno del Pnrr che si intende presentare, nonché sulle singole e specifiche fonti di finanziamento, anche al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati dal Pnrr e la piena sostenibilità economico-sociale, territoriale e ambientale" e "a non utilizzare le risorse Fsc e delle Politiche di coesione relative alla programmazione 2021/2027, già destinate ad interventi importanti per lo sviluppo del Paese ed in particolare del Mezzogiorno, al fine coprire i progetti eventualmente definanziati dalla revisione proposta del Pnrr". (Rin)