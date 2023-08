Scuola: Mussolini-Rocca (Fd'I), a Roma situazione critica, garantire servizi a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della proposta di riorganizzazione del settore educativo e scolastico "si evidenziano criticità su più fronti anche denunciate dalle organizzazioni sindacali nel tavolo di ieri. Fratelli d'Italia chiede certezze in merito alla erogazione dei servizi a settembre e garanzie di avere personale di sostituzione in caso di assenze delle educatrici e insegnanti titolari e certezze relative agli stanziamenti necessari per permettere un sistema fluido di sostituzione cosa che in questo anno non lo è stata". È quanto si legge in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini e Federico Rocca, presenti in commissione congiunta scuola e personale di stamattina, insieme a Laura Marsilio ex assessore capitolino scuola e dirigente Fd'I Roma scuola. "In molte occasioni, infatti, il personale giornaliero non è stato reperibile - aggiungono -. Chiediamo all'assessore Pratelli in che modo si intenda reperire personale e con che tempistiche dato che il Piano di riorganizzazione del settore educativo e scolastico promosso da Catarci, senza una regia dell assessore alla scuola, prevede verticalizzazioni per 400 insegnanti. Queste passeranno in categoria D". (segue) (Com)