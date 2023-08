Scuola: Mussolini-Rocca (Fd'I), a Roma situazione critica, garantire servizi a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Segnaliamo la necessità di procedere subito e comunque prima dell'immissione dei nuovi coordinatori, con l'allineamento delle figure di funzionario educativo (Poses) alla nuova denominazione di coordinatore pedagogico. Come noto svolgono esattamente da tempo le stesse mansioni ascritte alla figura del coordinatore pedagogico. La normativa nazionale e regionale prevede questa possibilità: sono figure selezionate in concorso pubblico e lavorano da tempo e hanno assolutamente diritto di prelazione in tal senso. Centrale sarà la scelta di un governo del sistema 0-6 attraverso posizioni di elevata qualificazione incardinate nel coordinamento pedagogico territoriale e di supporto tecnico ai nuovi coordinatori pedagogici presso ogni municipio, attraverso il quale le poses attuali, concorrendo alla posizione, potranno continuare a garantire il governo della qualità dei servizi d'infanzia". (Com)