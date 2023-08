Myanmar: grazia per Aung San Suu Kyi riguarda cinque dei 19 capi di imputazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia annunciata oggi per la consigliera di Stato deposta del Myanmar Aung San Suu Kyi riguarda cinque dei 19 capi di imputazione per i quali è stata riconosciuta colpevole. La grazia per il presidente deposto Win Myint riguarda due casi. Lo riferiscono i media di Stato birmani. Si attendono i dettagli sulle conseguenze per la libertà personale di Aung San Suu Kyi, che è agli arresti dal colpo di stato del primo febbraio 2021 e che in diversi processi a porte chiuse è stata condannata a 33 anni di reclusione. I media di Stato hanno annunciato provvedimenti di clemenza anche per i membri di alcuni gruppi etnici armati, commutando le condanne a morte in ergastoli. Il servizio in lingua birmana della “Bbc” cita tra i gruppi interessati l’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa), l’Esercito di liberazione nazionale Ta’ang (Tnla) e il Partito progressista dello Stato Shan (Sspp). Complessivamente più di 7.000 detenuti potranno beneficiare delle misure annunciate oggi. L’annuncio odierno è giunto in occasione di una festività nazionale buddista.(Inn)