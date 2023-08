Spagna: ministra Finanze Montero, riforma finanziamenti regionali sarà questione urgente legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) riuscirà a governare in coalizione con Sumar, la riforma dei finanziamenti regionali sarà una "questione urgente" da affrontare nel corso della legislatura. Lo ha detto la ministra delle Finanze ad interim spagnola, Maria Jesus Montero, in un'intervista a "Tve", spiegando che negli ultimi cinque anni il governo ha fatto "diversi tentativi" per raggiungere un accordo, ma non c'è stato "il clima necessario". A questo proposito, Montero ha riconosciuto che questo tema sarà una "forza trainante" dei negoziati con le formazioni indipendentiste catalane e basche. La ministra ha poi definito "posticcia" la lettera inviata dal leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, al presidente del governo, Pedro Sanchez, per chiedere un incontro per superare la situazione di "stallo" e di "ingovernabilità". "È un paradosso che il signor Feijoo renda pubblica una lettera al presidente e nasconda l'incontro segreto con Vox per fare una diagnosi sulla situazione elettorale ed il quadro delle loro alleanze", ha sottolineato Montero.(Spm)