Imprese: da UniCredit e Sace finanziamento da 7 milioni per la crescita di Riso Scotti Spa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 1860, Riso Scotti rappresenta una storia di tradizione, legata a uno dei cibi più antichi e diffusi; si pone oggi l’obiettivo di guardare all’innovazione, per interpretare il riso al meglio e declinarlo in proposte contemporanee. La presenza del marchio e dei prodotti in oltre 80 Paesi nel mondo - sottolinea Dario Scotti, Presidente e ad di Riso Scotti Spa - impone da un lato una capacità di coniugare gusto, bontà e salute in un’alimentazione davvero globale, dall’altro una estrema attenzione alla sostenibilità non solo del prodotto, ma anche dei processi che UniCredit e Sace ci stanno aiutando a implementare". “Noi del Gruppo Sace siamo orgogliosi di continuare a supportare un nostro cliente storico come Riso Scotti nel suo processo di transizione green e digitale”, evidenzia Enrica Delgrosso, regional director Nord Ovest di Sace. “Confermiamo, così, il nostro impegno, in linea con il piano industriale Insieme 2025, a sostenere le imprese italiane nei loro percorsi di crescita verso un futuro sostenibile, promuovendo e accelerando i piani di investimento e sviluppo orientati all’innovazione e alla digitalizzazione”. (Com)