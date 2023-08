Serbia: ministra Energia, riforme da attuare comportano aumento prezzi elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha dichiarato oggi che la Serbia "deve attuare le riforme energetiche" e che queste includono "un aumento del prezzo dell'elettricità e del gas". "Ci siamo impegnati in un programma con il Fondo monetario internazionale, importante per la sostenibilità a lungo termine del nostro sistema energetico", ha affermato la ministra serba, citata dall'agenzia di stampa "Beta". Djedovic ha aggiunto che il consumo di energia elettrica "si è quasi pareggiato in estate e in inverno" e che il sistema energetico domestico deve tenerne conto nella pianificazione dei lavori e degli investimenti futuri. Secondo la ministra serba, nonostante tutti i precedenti aumenti di prezzo, il Paese "è ancora molto competitivo". "Abbiamo stanziato fondi per 3,5 volte in più anche per i cittadini vulnerabili", ha concluso Djedovic. (Seb)