Lavoro: Coldiretti Lazio chiede trasparenza su caporalato su tutta la filiera agroalimentare (2)

- "Occorre continuare a lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali - prosegue Granieri - con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi, che non scendano mai sotto i costi di produzione, come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali, da noi fortemente sostenuta". Si assiste ad una sproporzioni dei costi necessari alla produzione di prodotti ,che spesso costringono gli agricoltori a lavorare in perdita anche a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime, e i costi finali che troviamo nella grande distribuzione. Proprio Coldiretti, "ha redatto un progetto per i diritti e il lavoro dei migranti con la Fondazione Osservatorio Agromafie, il cui comitato scientifico è presieduto da Gian Carlo Caselli, insieme a Coldiretti, rappresentata dal Presidente Ettore Prandini, e Anci. Una proposta volta a rafforzare il sistema esistente, utilizzando gli strumenti di Programmazione e definizione delle quote di ingresso per lavoro stagionale e contribuire ad una definizione puntuale del fabbisogno di lavoro stagionale. Tra le finalità c'è proprio quella di far emergere situazioni di marginalità, irregolarità e lavoro nero. E naturalmente promuovere interventi volti a contrastare la presenza del caporalato e a sostenere i lavoratori stagionali in varie sfere. E proprio caporalato e lavoro nero, passando per l'usura alle infiltrazioni mafiose nella ristorazione fino al macrotema del mancata chiusura del ciclo dei rifiuti, sono fenomeni analizzati nell'ultimo rapporto presentato a Palazzo Rospigliosi da Coldiretti Lazio, realizzato dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero della Transizione Ecologica. Un documento che analizza il fenomeno dell'illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari e nell'ambiente delle Province del Lazio". (segue) (Com)