Lavoro: Coldiretti Lazio chiede trasparenza su caporalato su tutta la filiera agroalimentare (3)

- Un focus importante è stato svolto appunto sul caporalato e sullo sfruttamento del lavoro con un'alta concentrazione di casi soprattutto nell'Agro pontino e romano. Gli occupati nel settore agricolo nel Lazio - si legge nel rapporto - annualmente registrati negli archivi dell'Inps ammontano nel 2019 (ultimo dato disponibile) a 45.236 unità, come rilevato dai dati elaborati dal Crea-Pb (Ministero delle Politiche Agricole). Il sistema occupazionale che ne deriva, mostra la prevalenza del lavoro svolto a tempo determinato su quello a tempo indeterminato, appannaggio, in maniera preponderante, delle maestranze di origine immigrata (Ue e non Ue), superando in questo caso, seppure leggermente, il 90 per cento (24.086 unità) degli impiegati. La restante quota svolge attività a tempo indeterminato (1.262 unità sul totale complessivo di 25.348). La distribuzione degli occupati a livello provinciale, a prescindere dalla nazionalità, vede 20.824 occupati (il 46 per cento dei 45.236 occupati in Regione) nella Provincia di Latina, 11.627 (25,7 per cento) nella Città metropolitana di Roma, 9.202 (20,3 per cento) nella Provincia di Viterbo, 2.006 (4,4 per cento) in quella di Frosinone e 1.577 (3,5 per cento) a Rieti. Per quanto riguarda il genere, il 72,5 per cento degli occupati sono uomini e il restante 27,5 per cento donne. I lavoratori agricoli sul territorio laziale sono soprattutto romeni, marocchini e albanesi, ma è anche significativa, soprattutto in Provincia di Latina, la presenza di indiani (soprattutto quelli provenienti dal Punjab), nonché tunisini e bangladesi. (Com)