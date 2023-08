Infrastrutture: riunione al Mit con Salvini su A24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta affrontando con particolare attenzione il dossier della A24, tanto che stamattina c’è stata una riunione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con gli esperti del ministero. L’obiettivo di Salvini - si legge in una nota - è tornare a investire sull’autostrada (sia per manutenzioni ordinarie che straordinarie), restituire stabilità e certezze a centinaia di lavoratrici e lavoratori, offrire finalmente risposte concrete ai sindaci, salvaguardare l’interesse pubblico e avere la garanzia non ci siano aumenti delle tariffe e anzi possibili riduzioni e agevolazioni su alcune tratte. L’impegno è anche per una soluzione positiva degli oltre 100 contenziosi aperti nei confronti dello Stato, conclude il ministero. (Com)