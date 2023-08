Pnrr: Rotelli (Fd'I), Fitto demolisce castello menzogne sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Aula alla Camera il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, "ha demolito il castello di menzogne costruito dalla sinistra sul Pnrr: l'Italia incasserà i 35 miliardi, previsti con la terza e quarta rata, non ci sarà alcun de-finanziamento per i progetti e le modifiche saranno funzionali a correggere precedenti errori e ritardi. Gli allarmi ingiustificati delle opposizioni non distraggono questa maggioranza, impegnata pancia a terra a raggiungere tutti i risultati, ma gettano fango sull'Italia". Lo dichiara il presidente della commissione Ambiente, Mauro Rotelli, di Fratelli d'Italia. (Rin)