Pnrr: Calovini-Mantovani (Fd'I), Fitto esaustivo e chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ascoltato con piacere le parole del ministro Fitto che, in modo esaustivo e chiaro, ha spiegato l'ottimo lavoro che il suo Ministero e l'intero governo hanno fatto in questi mesi a Bruxelles per ottenere importanti risultati per il nostro paese. Ci dispiace che le ultime settimane siano state caratterizzate da controproducenti e strumentali polemiche da parte di un'opposizione che spesso attacca il governo con le mistificazioni. Di contro, l'esecutivo guidato dal presidente Meloni è costantemente impegnato a difendere gli interessi nazionali, sempre in maniera seria e credibile. Importante per noi è sottolineare il continuo confronto e la disponibilità che hanno caratterizzato il lavoro del ministro Fitto, il quale non si è mai sottratto all'ascolto delle istituzioni e delle parti sociali. Infine, va evidenziato che il successo di questo lavoro deriva anche dal continuo proficuo confronto con la commissione europea che non ha mai fatto mancare la volontà di produrre insieme al governo italiano le migliori soluzioni". Lo dichiarano, in una nota, i capogruppo di Fratelli d'Italia delle commissioni Affari esteri e Politiche europee della Camera, onorevoli Giangiacomo Calovini e Lucrezia Mantovani. (Rin)