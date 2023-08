Scuola: Valditara, a settembre tutti in cattedra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre tutti in cattedra. È l'obiettivo fissato dal ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, per il prossimo avvio dell'anno scolastico. "Le strutture territoriali stanno facendo un gran lavoro per l'assegnazione degli incarichi e noi abbiamo introdotto miglioramenti alla funzionalità delle piattaforme di gestione delle procedure, che rappresentano una importante semplificazione delle attività degli operatori", ha detto il ministro in una intervista a "Italia Oggi". Intanto prosegue il lavoro per la sperimentazione della riforma dell'istruzione tecnica e professionale: "A breve avvieremo l'iter per l'adozione del provvedimento. Si parte nel 2024". Obiettivo? "Dare una formazione di qualità a migliaia di giovani e quindi concrete opportunità lavorative, e nel contempo rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Per riuscirci - ha aggiunto - è necessario pensare all'istruzione tecnica e professionale come un canale formativo di serie A". Sulle assunzioni previste Valditara ha spiegato: "Gli uffici periferici del ministero sono al lavoro in questi giorni per effettuare le nomine in ruolo di 50.807 docenti; seguiranno 10.913 nomine di personale Ata. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato i Direttori degli uffici scolastici regionali a cui ho dato l'obiettivo di completare tutte le operazioni, compreso il conferimento delle supplenze, al massimo entro la prima settimana di settembre in modo che le lezioni possano cominciare con tutti i docenti in cattedra. Soprattutto sul Sostegno contiamo di aumentare il numero dei docenti di ruolo nelle nostre scuole, grazie alla nomina di 18.023 docenti specializzati. Ovviamente non bisogna mai dimenticare che si tratta di una macchina molto complessa", ha concluso il ministro. (Com)