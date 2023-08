Niger: ambasciata francese, evacuazione nostri connazionali inizierà “molto presto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata francese a Niamey ha annunciato che "molto presto" inizieranno le operazioni di evacuazione dei cittadini francesi dal Niger. “E’ in fase di preparazione un'operazione di evacuazione per via aerea" e "avverrà molto presto", si legge in un messaggio che la missione diplomatica ha inviato ai cittadini francesi presenti in Niger, un annuncio confermato anche dal ministero degli Affari esteri a Parigi. "Di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza in Niger, e approfittando della relativa calma a Niamey, si sta preparando un'operazione di evacuazione aerea", si legge nel messaggio, che precisa che "avverrà molto presto e in un brevissimo lasso di tempo”.(Frp)