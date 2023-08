Russia: Aeronautica ucraina su attacco a Mosca, esercito russo non in grado di abbattere droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo, a differenza delle forze di difesa ucraine, non è in grado di abbattere i droni aerei che hanno attaccato Mosca nella notte e non è la prima volta che ciò accade. Lo ha detto il portavoce dell’aeronautica ucraina, Yuri Ignat, durante una diretta televisiva. "L'esercito russo non è in grado occuparsi di questi velivoli senza pilota che volano verso di loro, e non è la prima volta”, ha detto Ignat, auspicando che i russi non acquisiscano tale capacità. Secondo il portavoce, il drone è un bersaglio difficile. "Ad esempio, prendete gli stessi Shahed (droni di produzione iraniana utilizzati dai russi), che, sfortunatamente, vengono usati contro di noi. Non è facile abbatterli. Volano lentamente, ma l'obiettivo è abbastanza difficile per i sistemi di difesa aerea. I militari ucraini, non solo l’aeronautica, ma tutte le forze di difesa hanno fatto esperienza su come abbattere” i droni, ha spiegato il portavoce. (Kiu)