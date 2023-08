Sardegna: Coldiretti, eccellenze agroalimentari al Cala Gonone Jazz Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colori, sapori e tanta musica. Il villaggio Coldiretti all’evento jazz dell’anno a Cala Gonone ha illuminato le grandi serate dedicate alla kermesse internazionale nella splendida location della provincia nuorese e ogliastrina. Una partecipazione, quella di Coldiretti Nuoro-Ogliastra che ha acceso i riflettori anche sui prodotti agroalimentari genuini della Sardegna offerti dall’associazione ai tanti presenti con l’obiettivo di sviluppare le produzioni primarie portate all’evento dalle aziende socie. Il villaggio ha animato le serate con degustazioni e percorsi del gusto offerti ai tanti turisti e partecipanti alla manifestazione che non hanno voluto mancare alla possibilità di assaggiare le produzioni delle aziende Coldiretti tra i formaggi della Cooperativa pastori Dorgali, accompagnati dai vini della Cantina di Dorgali, insieme ai prodotti degli altri produttori di sebadas e raviolini proposti dal Food Truck “Sebada on the road” di Nuoro, di formaggi e creme di pecorino del Caseificio Puddu di Orani, della macedonia e frittelle proposte dall'agriturismo Camisadu di Oliena, le lumache fritte e al sugo, i taglieri con salumi, miele e i prodotti dell'agrocosmesi delle aziende Samuele Usla di Escalaplano e ‘krokka' di Nuoro. Senza dimenticare i birrifici artigianali Zemyna di Nuoro e Ilienses di Lanusei. (segue) (Rsc)