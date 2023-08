Sardegna: Coldiretti, eccellenze agroalimentari al Cala Gonone Jazz Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche questa estate abbiamo accompagnato i nostri produttori in occasioni di caratura internazionale per poter far conoscere a un pubblico sempre più variegato le eccellenze che producono ogni giorno con fatica le aziende agricole del nostro splendido territorio - commenta Leonardo Salis presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra - ancora una volta i prodotti delle aree interne si sono uniti a quelli delle zone costiere per far capire come tutto il nostro territorio si stia sempre più strutturando per un’offerta sempre più organica”. Per Alessandro Serra, direttore Coldiretti Nu-Og, inoltre “è stata una manifestazione pienamente riuscita nello spirito di unire la grande musica e il turismo estivo-balneare al buon cibo con le eccellenze dei prodotti della terra, tutti ovviamente a chilometro zero e portati a Cala Gonone da Coldiretti - sottolinea - questo connubio ha dimostrato ancora una volta la grande capacità delle aziende e del territorio di saper creare importanti momenti di convivialità”. A Cala Gonone si è visto solo un "prelibato assaggio” di ciò che sarà possibile godere per tutta l’estate nella costa grazie ai prodotti delle aziende Coldiretti Nuoro-Ogliastra. Perchè sino a fine agosto sarà possibile continuare a sentire i sapori dei prodotti locali sui natanti che gratuitamente offriranno agli ospiti degustazioni guidate. (Rsc)