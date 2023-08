Myanmar: Tajani su grazia ad Aung San Suu Kyi, il più bel finale dopo anni di battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia ad Aung San Suu Kyi è il più bel finale dopo anni di battaglie per la sua libertà. Lo ha scritto su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando la notizia della grazia all'attivista birmana giunta questa mattina. "Ricordo ancora il nostro incontro dieci anni fa in Myanmar, donna coraggiosa e autorevole da sempre in prima linea per la salvaguardia della democrazia e dei diritti umani", ha aggiunto Tajani. (Res)