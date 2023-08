Imprese: Fedriga, addendum all'accordo crea condizioni per soluzione positiva Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'addendum al contratto di novembre 2022 firmato oggi crea le condizioni per continuare a lavorare per giungere a una soluzione positiva per la vicenda Wartsila. La recente manifestazione di interesse sembra infatti molto più strutturata rispetto al quadro che avevamo solo fino a poche settimane fa”. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine del tavolo convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy durante il quale Wartsila ha firmato l'addendum all'accordo del novembre 2022 che contiene l'intesa sulla cassa integrazione. “È fondamentale – ha detto Fedriga - che nell'addendum siglato Wartsila si impegni a comunicare alle istituzioni, ove ciò non sia impedito da norme di legge o da accordi di riservatezza, l'avanzamento delle negoziazioni bilaterali con gli investitori interessati. La Regione – ha concluso Fedriga - deve avere la totale garanzia che questo percorso di collaborazione sia trasparente, limpido e costruttivo”. (Frt)