Fvg: assessore Lavoro, su Wartsila serietà e trasparenza essenziali per cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa integrazione dell'accordo di novembre 2022 contribuisce a creare le condizioni per continuare a lavorare con Wartsila e con tutte le parti interessate per il percorso di reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra". Lo ha affermato l’assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, al termine del tavolo convocato ieri dal ministero delle Imprese e del Made in Italy durante il quale Wartsila ha firmato l'addendum all'accordo del novembre 2022 che contiene l'intesa sulla cassa integrazione. “La recente manifestazione di interesse ha aperto la strada a un confronto che oggi – ha aggiunto Rosolen – vede impegnati governo, Regione, parti sociali e datoriali nella definizione delle modalità per un'analisi approfondita dell'offerta pervenuta congiuntamente da due importanti società che operano nel settore degli apparati per la produzione di energia. La serietà e la trasparenza richiamate nell'accordo - ha continuato l’assessore - sono essenziali per un deciso cambio di passo e l'avvio di una fase in cui tutti i soggetti coinvolti lavorano per lo scopo comune della tutela dell'occupazione e lo sviluppo del territorio. È importante – ha concluso - dare rapidamente il via alla 'due diligence' con le aziende interessate che troveranno sempre nelle istituzioni un sostegno convinto e fattivo". (Frt)