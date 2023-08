Niger: governo militare Guinea si dissocia da decisioni Cedeao e sostiene “nuove autorità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guinea si dissocia dalle decisioni della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) sul Niger. Lo riferisce in un comunicato il Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo (Cnrd), ovvero la giunta militare che dal colpo di stato del 2021 è al governo della Guinea, Stato membro della Cedeao sospeso in seguito al golpe. Le autorità guineane “rendono un vibrante omaggio alle coraggiose popolazioni del Niger per il loro esemplare patriottismo e salutano lo spirito repubblicano e la maturità dimostrati dalle Forze di difesa e sicurezza, che hanno privilegiato l’interesse superiore della nazione”, si legge nel testo. Il Cnrd si dice convinto che “le nuove autorità” del Niger faranno di tutto per garantire la stabilità e la concordia del Paese e della subregione mentre respinge le misure annunciate dalla Cedeao, che “non possono essere una soluzione al problema” e rischiano di causare un “disastro umanitario”. Il Comitato pertanto non applicherà le sanzioni, precisando che quanto deciso dalla Cedeao il 30 luglio “non impegna in alcun modo” la Guinea. (segue) (Res)