Imprese: Spagna, Renfe assegna a Talgo manutenzione treni per 181 milioni di euro

- La compagnia ferroviaria pubblica spagnola Renfe ha assegnato a Talgo l'estensione del contratto di manutenzione della sua flotta ad alta velocità in Spagna fino al 2027 per 181 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il contratto dovrebbe essere firmato e formalizzato nelle prossime settimane. Nel primo semestre dell'anno, Talgo ha ottenuto un utile di 7 milioni di euro, il 31,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie all'aumento dell'attività industriale, mentre i ricavi sono cresciuti del 33 per cento raggiungendo i 288,6 milioni di euro.(Spm)