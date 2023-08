Libano: proseguono gli scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i tentativi di arrivare a una tregua, proseguono gli scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, situato vicino alla città libanese di Sidone, dove da tre giorni sono in corso scontri tra le diverse fazioni palestinesi che hanno causato la morte di nove persone e oltre 40 feriti. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Nna”, questa mattina si sono uditi diversi spari mentre nel pomeriggio è stato convocato un incontro tra le principali personalità politiche e religiose per avviare un dialogo tra le parti e ripristinare la calma nel campo. Gli scontri sono scoppiati lo scorso 29 luglio tra l’organizzazione politica e paramilitare palestinese Fatah e i sostenitori del gruppo islamista salafita al Shabab al Muslim in seguito all’uccisione di un membro del gruppo da parte di un uomo armato non identificato. L'inizio degli scontri ha coinciso con un incontro tra i principali leader palestinesi nella città di New El Alamein, in Egitto, dove un grave attentato ha colpito la città di Arish, al confine con la Striscia di Gaza, a seguito di rare manifestazioni contro il movimento Hamas nell'exclave palestinese.(Lib)