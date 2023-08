Regno Unito: Farage in trattativa con Coutts dopo chiusura conto bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigel Farage, l'ex leader del Partito per l'indipendenza del Regno Unito, è in trattative con la banca privata Coutts per tenere aperto il suo conto, che sarebbe stato chiuso per via delle sue opinioni in contrasto con i “valori” dell’istituto di credito. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Farage e le figure di spicco della banca si sono scambiati alcune lettere, con il nuovo amministratore delegato di Coutts, Mohammad Syed, che ha confermato a Farage che gli sarà permesso di trattenere il conto. "Sto conversando con Coutts. C'è stato uno scambio di lettere" ha detto Farage al quotidiano britannico, aggiungendo che le discussioni hanno riguardato ciò che accadrà al suo conto e il suo rapporto più ampio con la banca. (Rel)