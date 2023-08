Siria: cinque morti e quattro feriti in attacco Stato islamico contro convoglio militare ad Hama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio militare delle forze governative siriane è stato attaccato sulla strada tra Raqqa e Salamiya, a est di Hama, nella Siria occidentale, causando la morte di cinque militari e il ferimento di altri quattro. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul territorio. Dall’inizio dell’anno, almeno 20 membri dello Stato islamico sono rimasti uccisi in scontri con le forze governative o in attacchi aerei russi che hanno preso di mira le aree di Homs, Suwayda, Hama, Raqqa, Deir ez-Zor e Aleppo, secondo il Sohr. In totale 192 membri delle forze governative o delle milizie affiliate, compresi 37 membri delle milizie filo-iraniane, sono rimasti uccisi in attacchi dell’organizzazione terroristica dall’inizio del 2023.(Lib)